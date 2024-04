Calcio, il Ravenna espugna Fidenza e si porta a -2 dal Carpi: si deciderà tutto l'ultima giornata

Sesta vittoria consecutiva per il Ravenna: domenica pomeriggio i giallorossi battono 2-0 in trasferta il Borgo San Donnino e recuperano 2 punti al Carpi, fermato sull'1-1 dall'Imolese. Sblocca la gara Nappello su rigore al 43' dopo un fallo subito da Tirelli. Sei minuti prima Esposito aveva colpito un palo di testa a portiere battuto. In avvio di ripresa (48') raddoppia Varriale con un gran destro dal limite dell'area all'incrocio dei pali. Nell'ultimo turno di campionato i bizantini ospiteranno l'Imolese, mentre il Carpi il Certaldo: per soffiare la vetta in extremis agli emiliani, i romagnoli dovranno vincere e sperare che l'attuale capolista non faccia altrettanto.