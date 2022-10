La doppietta di Tabanelli non basta: il Ravenna divide la posta in palio con la capolista Giana Erminio

Un pirotecnico 3-3 nel turno infrasettimanale di Serie D tra Ravenna e Giana Erminio. La squadra di Serpini parte malissimo, al primo minuto Fall si procura e trasforma un calcio di rigore. Al 35' discesa di D'Orsi sulla sinistra e cross perfetto per Guidone che trova il pari. Allo scadere del primo tempo tornano in vantaggio gli ospiti con Ballabio, che dal limite dell'area la mette sul secondo palo. Al 58' primo gol in giallorosso per Tabanelli, che insacca una punizione dai 20 metri. Dopo 7 minuti l'ex Lecce firma la doppietta con un destro che si infila nel sette scavalcando il portiere. All'80' ecco però il gol del 3-3 di Perna, che sfrutta un cross basso di Fall. Un punto ottenuto contro la capolista che porta i giallorossi a quota 10, in ottava posizione. Nel turno di domenica prossimia c'è la trasferta di Correggio.