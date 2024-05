Calcio, il Ravenna vince ancora ma non basta: a salire in Serie C è il Carpi

Il Ravenna chiude il campionato al secondo posto e si prepara a disputare i playoff. I giallorossi domenica pomeriggio superano 2-0 l'Imolese al Benelli (settima vittoria consecutiva), ma il contemporaneo successo (5-1) del Carpi sul Certaldo consegna il primo posto del girone D e la promozione diretta in C agli emiliani. Salvo slittamenti, le semifinali playoff cominceranno domenica prossima, con la finale in programma 7 giorni dopo.

Protagonista Alluci: al 31' calcia alto un rigore procurato da Campagna, poi a distanza di due minuti segna dopo una respinta della barriera alla punizione da lui calciata. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con un paio di occasioni costruite sull'asse Varriale-Tirelli. Nella ripresa i bizantini amministrano la rete di vantaggio nonostante il forcing dell'Imolese e raddoppiano al 90' con Sabbatani che scatta in profondità su lancio della difesa, salta Dall'Osso e chiude la gara.