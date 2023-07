Calcio, il Ravenna riprenderà ad allenarsi lunedì 24 luglio a Glorie di Bagnacavallo

Con il formale avvio della stagione sportiva 2023-24 la macchina organizzativa del Ravenna comincia a muovere i primi passi ufficiali in preparazione del campionato che verrà. Campionato che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso avrà inizio domenica 3 settembre 2023 per terminare il 5 maggio 2024. E’ stato contestualmente definito dallo staff tecnico il momento per il raduno della truppa allenata da Massimo Gadda che si ritroverà nel tardo pomeriggio di lunedì 24 luglio a Glorie di Bagnacavallo per cominciare alle ore 17,30 il primo allenamento.

Il programma della prima settimana prevede 3 doppie sedute nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì alle 9,30 e 17,30 mentre nella giornata di giovedì è previsto un solo allenamento pomeridiano sempre alle 17,30. In seguito verrà comunicato il programma degli impegni amichevoli del precampionato.