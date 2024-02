Calcio, il Lentigione si conferma bestia nera del Ravenna: la capolista scivola al Benelli

Si ferma la marcia della capolista Ravenna, battuta al Benelli 2-0 dal Lentigione, che si conferma la bestia nera dei giallorossi, essendo la terza vittoria consecutiva nel campo dei bizantini. Al 18' gli emiliani passano con Manzotti che si inserisce su assist di Formato, poi dopo un palo colpito da Nappello su punizione al 40' è Sala a timbrare con una conclusione dal limite. In avvio di ripresa riapre la gara Diallo con un colpo di testa (49'). Non riesce però a completare la rimonta il Ravenna, che chiude la gara con un giocatore in meno dopo l'espulsione di al 96'. Ora i romagnoli sono primi a +3 dal Carpi (che ha vinto 2-1 col Sant'Angelo) e domenica prossima saranno ospiti del Sangiuliano City.