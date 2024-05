Calcio, il Ravenna sfata il tabù Lentigione. Gadda: "I playoff non dovevamo neanche giocarli"

Il Ravenna sfata il tabù Lentigione, gli emiliani sono stati per tempo la bestia nera dei giallorossi ma domenica pomeriggio si sono arresi 2-1 al Benelli nella semifinale playoff. "È stata una partita durissima, loro sono un avversario molto forte - commenta mister Massimo Gadda dopo la partita -. Con una classifica normale, senza la storia della Pistoiese, sarebbe la terza in classifica. Ha dei giocatori forti, è stata una partita molto aperta. Noi abbiamo fatto bene, non è stata una settimana facile. Avete visto tutti lo spirito e l'entusiasmo di questi ragazzi che meritano la finale, anche se i playoff non dovevamo giocarli". Gadda non nasconde l'amarezza per l'esclusione dal campionato della Pistoiese, che ha permesso al Carpi di guadagnare 2 ulteriori punti di vantaggio sui giallorossi e ottenere la promozione diretta all'ultima giornata.

"Dopo la delusione di domenica scorsa abbiamo fatto una settimana di allenamento molto buona - continua il tecnico giallorosso -, ero sicuro che i ragazzi avrebbero centrato la partita e non avrebbero regalato niente sul piano dell'impegno e della concentrazione. Questi ragazzi durante l'anno hanno sbagliato veramente pochissimo. Ora ci aspetta la finale con il Corticella". Un'eventuale vittoria in finale non garantisce, come risaputo, il salto di categoria. "Può valere soddisfazione, non so se nella storia una squadra abbia vinto il campionato sul campo poi anche i playoff - scherza Gadda -. Quello che potrà regalare alla società un'eventuale vittoria non lo so"