Nonostante il doppio vantaggio, il Ravenna viene rimontato e perde contro il Mezzolara

Continua a rimandare l'appuntamento col ritorno alla vittoria al Benelli il Ravenna, che nonostante l'ottimo avvio con due reti di vantaggio, cade 2-3 contro il Mezzolara. Dopo la vittoria sul campo del Sant'Angelo arriva quindi la prima sconfitta per Gadda, alla terza avventura nella città bizantina. Ravenna che resta a quota 20 punti, in 11esima posizione, a -9 dall'ormai irraggiungibile vetta della classifica occupata dalla Giana Erminio. Al 5' i giallorossi sono già avanti grazie alla punizione magistrale di D'Orsi, il suo piazzato si insacca all'incrocio. Al 20' raddoppia Lussognoli, che dal limite riesce a scavalcare Malagoli alzando la parabola. Sul finire della prima frazione dimezzano lo svantaggio gli emiliani: Venturini salva due volte, al terzo tentativo la sfera rimbalza su Pipicella ed entra in rete. Nella ripresa però gli ospiti ribaltano il risultato in appena due minuti, prima col rigore di Fiorentini dopo il fallo di D'Orsi, poi col contropiede finalizzato da Landi. Nel prossimo turno la trasferta di Bagnolo per i bizantini.