Un altro hurrà per il Ravenna, al Benelli il Mezzolara esce sconfitto 3-1

Squadra in casa Ravenna

Quinto successo consecutivo per il Ravenna. Al Benelli il Mezzolara, quarta forza del campoionato, è battuto 3-1 grazie alla doppietta di Saporetti e al gol di Prati. Con questi 3 punti i romagnoli restano secondi a -5 dal Rimini e a +7 dal Lentigione, che deve però recuperare ben 3 partite.

Al 10' Saporetti sblocca la contesa con un destro chirurgico dal limite dell'area. 12' dopo un altro grande destro dai 20 metri, questa volta di Matteo Prati, vale il raddoppio. Riaprono i giochi gli emiliani all'84' con Granado, ma al 95' Saporetti fissa il 3-1 entrando in porta col pallone. Nel prossimo turno, big match per i giallorossi in casa del Lentigione.