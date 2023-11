La capolista Ravenna ospita il Mezzolara al Benelli, Gadda: "Mi aspetto una partita molto combattuta"

Forte del primo posto in classifica riconquistato e dopo avere espugnato il Macrelli di San Mauro i giallorossi tornano nel fortino del Benelli per affrontare il Mezzolara. L’obbiettivo di Gadda e dei suoi è chiaro, fare il proprio meglio per dare continuità ai risultati casalinghi dove il Ravenna ha fin qui saputo solo vincere e continuare ad alimentare l’entusiasmo sempre più papabile della tifoseria giallorossa. Al netto del divario in classifica la partita contro i bianco azzurri non sarà di certo una passeggiata. La squadra allenata da Michele Nesi sta affrontando un periodo difficile, un’emorragia di risultati che, dopo un avvio scoppiettante, sta risucchiando gli emiliani nelle zone pericolanti della classifica. Questo non dovrà ingannare i giallorossi che hanno già potuto assaggiare nel primo turno di coppa Italia quanto il Mezzolara sia una squadra ostica da affrontare, riuscendo a strappare il pass per il turno successivo solo grazie alla lotteria dei rigori quando, dopo una lunga serie di tiri dal dischetto, il terzo rigore parato da Rossi mise fine alle ostilità.

Tra le fila ospiti possiamo trovare tra le individualità più significative i centrocampisti Landi e Muro, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo molto ruota attorno all’esperto Vassallo insieme all’emergente Fogli autore del gol nel match di Coppa Italia che ha avuto un passato tra le giovanili del Ravenna. Per affrontare questo 12º turno di campionato mister Gadda dovrà fare fronte a qualche problema di formazione. L’espulsione rimediata contro la Sammaurese è costata a Magnanini 3 turni di squalifica, una assenza a cui vanno sommati i problemi muscolari di Paccagnini e Pavesi che li terranno fuori per la partita del Benelli.

Il tecnico giallorosso Gadda, nella consueta presentazione della gara del sabato non vuole sentirne di abbassare la guardia: "Non credo che correremo il pericolo di sottovalutare questa gara. E’ vero che il Mezzolara non è in un grande momento di forma, però il pesante risultato di domenica col Carpi è una situazione che può succedere. Affronteremo una squadra che anche nelle sconfitte è sempre rimasta in partita e che ha subito pochi gol. Quindi io mi aspetto la classica partita di questo campionato, molto combattuta. Non dobbiamo assolutamente correre il rischio di sottovalutare un impegno del genere che invece per noi è una partita importantissima".