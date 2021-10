Calcio, il Ravenna non va oltre il pareggio col Sasso Marconi

Solo un punto per il Ravenna nell'impegno casalingo contro il Sasso Marconi. Ospiti che passano in vantaggio al 25' con Fiorentini che sfrutta un disimpegno errato. Ravenna che dopo solo 2 minuti trova il pareggio con il solito puntuale inserimento di Calì, ma che subisce nuovamente il vantaggio ospite al 29' con Enrichiello che scaraventa in rete un pallone vagante in area. Il gol del definitivo 2-2 lo segna Antonini Lui, con un imperioso stacco su corner battuto da Spinosa. Non un risultato che soddisfa i tifosi, con 7 punti infatti il Ravenna resta nella parte destra della classifica.