Il vantaggio del Ravenna dura solo 2 minuti, i giallorossi dividono la posta in palio col Seravezza

Una rete per parte nel recupero tra Ravenna e Seravezza. Il match originariamente in programma il 26 settembre al Benelli poi rinviato per nubifragio, vede due reti segnate a 120'' di distanza, la prima al minuto 84. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, coi giallorossi che cercano di fare la partita e gli ospiti bravi a chiudere ogni iniziativa avversaria, i bizantini la sbloccano a 6' dalla fine grazie a Saporetti, bravo in tap in dopo una punizione velenosa di Ambrosini. Ma 2' dopo i toscani rimettono già in equilibrio il risultato con Diana, bravo di testa a insaccare su punizione dall'out di destra.

Ravenna che rimane terzo e perde l'occasione di portarsi a -3 dalla vetta condivisa da Rimini e Lentigione. Domenica prossima i ragazzi di Dossena saranno di scena a Milano contro l'Alcione.