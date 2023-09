Esordio col botto per il Ravenna con la Pistoiese, Gadda: "Incontriamo una della squadre più forti"

Al Benelli si apre con il botto la stagione 2023/24, il sorteggio dei calendari, ha infatti regalato alla prima giornata una delle sfide più blasonate che la serie D possa offrire: quella tra Ravenna e Pistoiese. Una gara dal grande fascino che sicuramente attirerà una cornice di pubblico interessante allo stadio per assistere all’esordio del Ravenna targato Massima Gadda. I giallorossi si presentano quasi integralmente rinnovati e con una squadra molto giovane ma affamata. Uniche conferme dalla passata stagione infatti sono tre difensori: Magnanini al terzo anno in giallorosso, Spezzano e Boccardi che, dopo avere svolto tutta la preparazione con i compagni, ha firmato in settimana l’accordo di rinnovo.

Gli avversari oltre al blasone portano in dote una rosa costruita per vincere, sotto la cenere brucia ancora il campionato scorso quando dopo una clamorosa rimonta Consonni ed i suoi dovettero rinunciare alla vittoria del campionato proprio nelle ultime giornate, dovendo dire matematicamente addio ai sogni di gloria dopo il pareggio interno contro un ottimo Ravenna che aveva sfiorato il colpo esterno. Facile immaginare un elemento in più per rendere ancora più interessante la sfida. La rosa della Pistoiese è di prim’ordine, il DS Rosati ha creato un organico che ai blocchi di partenza pare tra i migliori del girone, ma il Ravenna, pur con altre ambizioni, vorrà di certo onorare la sfida al meglio e farà di tutto per regalare ai tifosi una vittoria ed accenderne l’entusiasmo.

Qualche problema di formazione per i due allenatori, se Consonni dovrà rinunciare al bomber Marquez ed al capitano Davì, Gadda avrà a che fare con alcune importanti defezioni. Fermo ai box Magnanini che era già stato tenuto a riposo precauzionale, anche Rrapaj è stato convocato in non perfette condizioni ed il suo impiego è tutto da valutare. In aggiunta per questa gara Alluci e Cordaro dovranno scontare un turno di squalifica dalla passata stagione.

Dubbi di formazione a parte, il tecnico giallorosso ha mostrato la consueta calma nell’introdurre con i media la partita: “Incontriamo subito una delle squadre più forti del campionato, anche questo ci da ancora più voglia di iniziare questo campionato. Abbiamo fatto una buona preparazione e le sensazioni sono positive. La squadra è molto giovane ma siamo molto contenti, credo che il Ravenna sia una squadra competitiva. Il girone è difficile, noi partiamo senza ambizioni particolari ma consapevoli della piazza che rappresentiamo. Vediamo come ovviare alle assenze di domani, ma non importa perché chi fa parte del Ravenna deve essere all’altezza.”