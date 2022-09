Il Ravenna parte con una sconfitta anche in campionato, i 3 punti vanno al Prato

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Anziché riscattare l'uscita dalla Coppa Italia, il Ravenna parte male anche in campionato. Al Benelli il Prato nel match d'esordio vince 2-1. Match condizionato dall'espulsione di Terigi per somma d'ammonizioni nel recupero della prima frazione, infatti le reti sono tutte arrivate nella ripresa: a nulla è valsa quella di Abbey nel finale. I giallorossi nel prossimo turno saranno ospiti dello Scandicci.

Un buon Ravenna nella prima frazione che controlla il gioco e crea occasioni. Clamoroso il doppio palo di Spinosa al 25'. Episodio controverso al primo minuto di recupero con Terigi già ammonito che entra in scivolata e riceve un fiscale secondo giallo che costringe i padroni di casa a giocare la ripresa con l'uomo in meno. I romagnoli spingono a inizio ripresa grazie all'ingresso di Guidone, ma al 66' passano i toscani con Aprili, che segna in rimorchio su assist di Souarè. Raddoppio firmato Sciannamé, con una straordinaria punizione. Al 92' accorciano le distanze i padroni di casa con Abbey, a segno di controbalzo, ma negli ultimi 120'' nulla accade e il Prato festeggia la vittoria