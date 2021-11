Doppiette di Calì e Saporetti, il Ravenna rifila un poker al Prato

Squadra in casa

Continua la striscia di vittorie del Ravenna, che al Benelli piega 4-1 il Prato. Tre punti che portano i giallorossi in terza posizione, il recupero di mercoledì col Seravezza potrebbe portarli a -3 dalla vetta attualmente occupata da Rimini e Lentigione. All'8' sblocca la gara Calì, con un inserimento perfetto su cross di Grazioli. Un quarto d'ora dopo i toscani trovano il pareggio con Maione, bravo a scattare sul filo del fuorigioco per poi bucare Botti. Subito dopo però ecco il 2-1: Guidone viene fermato fallosamente nell'area ospite, l'arbitro fischia rigore e Saporetti non sbaglia.

Al 57' tris di Calì, che firma la doppietta personale, e viene imitato da Saporetti, che trova la seconda rete con una magia da ben 40 metri. Già dimenticata la sconfitta in Coppa Italia col Carpi, ora il Ravenna torna a fare sul serio in campionato.