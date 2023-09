Calcio, il Ravenna torna con un punto da Prato: a segno capitan Rrapaj

Termina con un gol per parte la sfida tra Prato e Ravenna. Buon primo tempo dei romagnoli, che costruiscono 4 palle gol senza concederne ai toscani: a inizio gara miracolo di Balducci su Tirelli e salvataggio sulla linea del tap in di Pavesi. I giallorossi passano meritatamente in vantaggio al 50' grazie al capitano Paolo Rrapaj, con un diagonale dal limite. Il gol dell'1-1 lo firma Tedesco di testa sul secondo palo al 70'. Dopo la vittoria all'esordio contro la Pistoiese, il Ravenna si porta dunque a quota 4 punti in classifica. Domenica prossima al Benelli gli uomini di Gadda ospiteranno il Sant'Angelo, reduce dalla sconfitta interna per 3-1 col Lentigione.