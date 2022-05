Pokerissimo del Ravenna al malcapitato Progresso, Guidone ne fa 4

Dopo le due brutte sconfitte contro Carpi e Sammaurese, il Ravenna torna a conquistare i 3 punti al Benelli. Domenica pomeriggio i giallorossi travolgono 5-0 il malcapitato Progresso, protagonista assoluto di giornata capitan Guidone autore di ben quattro reti. Un successo utile soprattutto per la lotta al secondo posto, la contemporanea sconfitta per 7-3 del Lentigione a Milano manda i romagnoli a +3 sugli emiliani. Al Rimini, reduce da un successo per 3-0 col Seravezza, basterà un punto nelle ultime due gare di campionato per festeggiare il primato in classifica.

Vantaggio giallorosso all'11', Guidone conclude a botta sicura su cross dalla destra, miracolo del portiere ma sulla respinta il numero 17 la butta dentro. 3' dopo è ancora Guidone a trovare la gioia del gol: il capitano trasforma in rete di testa un calcio d'angolo battuto da Spinosa. Al 60' Prati si inserisce e serve Mendicino, che controlla e trova il suo primo gol con la maglia del Ravenna. 8' dopo firma la tripetta capitan Guidone con un delizioso pallonetto ad anticipare il portiere. Ma il numero 17 non è ancora sazio: al 71' sigla la quarta rete personale su assist di Saporetti, autore di un'azione dirompente.