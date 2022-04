Saporetti trascinatore, il Ravenna si aggiudica il derby col Rimini e riapre il campionato

Il 25esimo gol in campionato di bomber Saporetti decide il derby Ravenna Rimini e riapre la lotta per il primato. Il classe '98 con un pregevole sinistro da fuori area regala tre punti importantissimi ai giallorossi, che si portano a -5 dalla capolista Rimini e danno un importante segnale di forza all'ambiente dopo la brutta sconfitta contro il Forlì. Una squadra ben messa in campo che dopo il gol ha concesso le briciole alla formazione ospite, meno brillante del solito in fase offensiva. Nel prossimo turno, mentre il Rimini ospiterà l'Alcione, il Ravenna sarà impegnato sul campo del Tritium.

La partita

Al 24' Saporetti sblocca il match con un grandissimo sinistro a giro dal limite dell'area, 25esimo centro in campionato per il fuoriclasse del Ravenna. Doppio grande intervento di Botti che salva il risultato al 36' prima su Gabbianelli, poi su Greselin. Il primo tempo si chiude coi giallorossi avanti 1-0, Rimini con poco dinamismo e Ravenna pericoloso soprattutto in ripartenza.

Al 47' ci prova Tonelli di testa su cross di Piscitella, il pallone finisce alto. Spingono gli ospiti, al 53' il tiro-cross di Piscitella termina fuori non di molto. 5' dopo punizione di Gabbianelli dalla trequarti, Carboni sfiora ma non riesce a deviare in porta, con Botti uscito a vuoto che non sarebbe potuto intervenire. Il Rimini fatica a rendersi pericoloso nonostante qualche leggerezza commessa dalla difesa di casa. Mencagli viene servito per via aerea da Gabbianelli, il suo colpo di testa è però centrale e facile preda di Botti. E' chiamato agli straordinari Marietta all'81', Lussignoli crossa per Guidone e l'estremo difensore ospite riesce in qualche modo a evitare che la sfera entri. Dopo 5' di recupero il direttore di gara fischia tre volte, campionato riaperto seppur con un buon margine di vantaggio per il Rimini (+5 a 6 giornate dalla fine).

Tabellino

Ravenna - Rimini 1-0

RAVENNA (4-3-3): Botti; Grazioli (83' Haruna), Antonini Lui, Polvani, D'Orsi; Calì (70' Lussignoli), Prati, Spinosa; Saporetti, Guidone (83' Mendicino), Podestà (58' Campagna). In panchina: Menegatti, Nagy, Ercolani, Angelini, Belli. All. Dossena.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Deratti, Pietrangeli, Carboni, Haveri (63' Pecci); Greselin (63' Germinale), Tanasa, Tonelli; Gabbianelli, Mencagli, Piscitella (82' Ferrara). In panchina: Piretro, Panelli, Contessa, Lo Duca, Pari, Andreis. All. Gaburro.

ARBITRO: Gandino di Alessandria

RETI: 24' Saporetti

AMMONITI: Tanasa, Spinosa, Deratti.