Calcio, il Ravenna non riesce a gestire il doppio vantaggio: finisce 2-2 col Salsomaggiore

Al "Benelli" Ravenna e Salsomaggiore dividono la posta in palio. Finisce 2-2, coi giallorossi che si fanno rimontare il doppio vantaggio nella ripresa dopo un primo tempo perfetto. All'11' segna il solito Guidone, che buca il portiere Galletti sfruttando l'assist in profondità di D'Orsi. Raddoppio firmato Abbey (25') che corregge in porta un cross di Grazioli, la prima frazione si chude 2-0 con anche un legno per squadra: prima di Berti per gli ospiti, poi di Guidone. Accorciano le distanze al 49' gli ospiti con Mingiano, che dal limite la mette all'incrocio. E all'86' il gol del definitivo 2-2, dopo qualche minuto di forcing arriva la rete di Aissaoui che la mette sul secondo palo col mancino. Ravenna che si porta a quota 4 punti, in ottava posizione, e mercoledì pomeriggio sarà ospite dell'Aglianese.