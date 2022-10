Il Ravenna cade contro la Sammaurese: al Benelli il derby giallorosso va agli ospiti

Il derby giallorosso va alla Sammaurese, brutta figura del Ravenna che perde 2-0 al Benelli e resta a -7 dalla vetta occupata dalla Giana Erminio, in ottava posizione in compagnia dello United Riccione. Avvio brillante dei sammauresi, insidiosi con Misuraca, Haruna e Benedetti a più riprese. È il preludio al vantaggio firmato da Bonandi (poi uscito per infortunio), in goal al 22′ con un sinistro velenoso che inganna Fontanelli dopo aver seminato la difesa locale. I padroni di casa reagiscono e aumentano la mole di gioco costringendo Piretro agli straordinari in diverse circostanze. Nella ripresa la pressione della compagine di Serpini continua. Piretro salva ancora, poi Barbatosta toglie le castagne dal fuoco e inventa un tirocross che beffa la retroguardia avversaria regalando di fatto la contesa. Finale con qualche patema per i ragazzi di Martini e altre due parate super di Piretro, ma il Ravenna non riesce a trovare nemmmeno il gol della speranza ed esce malamente sconfitto.

Tabellino

RAVENNA SAMMAURESE 0-2 (primo tempo 0-1)

RAVENNA: Fontanelli, Terigi, Sabelli, Rivi, Abbey, Pipicella, Guidone, D’Orsi, Lussignoli, Spinosa, Grazioli A disp: Venturini, Montuori, Spezzano, Gigli, Tabanelli, Carrasco, Magnanini, Bachini, Lisi All Serpini

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Manfroni, Casadio, Haruna, Merlonghi, Bonandi, Misuraca A disp: Zavatti, Manfroni, Gianferrari, Bolognesi, Scarponi, Romano, Bonafede, Barbatosta, Cremonini, Maltoni All Martini

Marcatori: 22′ Bonandi, 70′ Barbatosta

Ammoniti: Misuraca