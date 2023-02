Calcio femminile, in un campo pesantissimo il Ravenna pareggia 3-3 col San Marino Academy

Pirotecnico pareggio tra Ravenna Women e San Marino Academy: con un 3 a 3 tra acqua e vento il campo si presenta ai limiti della praticabilità con giocatrici penalizzate dal punto di vista tecnico. La gara è fisica, combattuta su ogni pallone. Nel primo tempo le leonesse non trovano la via del goal nelle occasioni create subendo il vantaggio ospite al 44’ con rigore di Barbieri per una disattenzione della retroguardia. La partita continua su ritmi serrati.



I secondi 45 di gioco vedono uscire Gianesin, che patisce il gran freddo. Nonostante tutto in 10 minuti prima il goal di Elena Mariani al 9’ poi l'autogoal al 12’ di Larenza portano le leonesse in vantaggio. Sempre più difficile giocare entrambe le squadre cercano le palle lunghe. Burbassi ha la palla del match point ma non è aiutata dalla fortuna. Ancora una volta il San Marino mai domo porta il risultato in pareggio al 27’ con Barbieri e ribalta ulteriormente la gara con Micciarelli al 34’. Il Ravenna non molla e su schema da calcio d'angolo al 36’ fissa il punteggio sul 3 a 3 con autogol di Olivieri. Prossima partita in trasferta contro un Napoli Femminile lanciato.

Tabellino

Ravenna Women - S.Marino Academy: 3 - 3



Campo Sportivo M. Soprani - San Zaccaria (RA)

Reti: 44’ pt Barbieri rig. (SM), 9’ st Elena Mariani (45’ st Scarpelli), 12’ st aut. Larenza (RA), 27’ st Barbieri e 34’ st Micciarelli (SM), 36’ st aut. Olivieri (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Barbaresi, Domi, Carrer (24’ st Candeloro), Mariani Elisa, Gianesin (1’ st Burbassi), Mariani Elena, Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Gardel



A disposizione: Bedeschi, Tonelli, Mascia, Carli

All. Massimo Ricci



SAN MARINO ACADEMY

Marenco, Micciarelli, Baldini, Bertolotti, Larenza (17’ st Zito), Brambilla, Olivieri, Ladu, Tamburini (13’ st Menin), Marengoni (17’ st Montalti, 27’ st Papaleo), Barbieri



A disposizione: Fancellu, Gallina, Accornero, Montanari, Bolognini

All. Giulia Domenichetti



Ammonite/i: Raggi (RA), Baldini (SM), Barbieri (SM)