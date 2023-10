Il Ravenna vuole difendere la vetta e ospita il Sangiuliano. Gadda: "Dovremo andare oltre i nostri limiti"

Gara da prendere con le molle quella che attende domenica al Benelli i ragazzi di Massimo Gadda, che per la 7^ di campionato si apprestano ad affrontare il quotatissimo San Giuliano City, squadra retrocessa dalla Lega Pro ai playout contro la Triestina ed allestita per essere solo di passaggio in questa serie D. La notizia è che le due squadre arrivano alla gara con sentimenti diametralmente opposti, il Ravenna scenderà in campo con gli allori della prima della classe, dopo un avvio spumeggiante che ha stupito tutti gli addetti ai lavori, dall’altra parte un San Giuliano è dodicesimo in classifica, fermo a quota 7 punti. L’avvio inatteso dei gialloverdi è costato un ribaltone in panchina, a farne le spese Manuel Iori che ha riceduto le redini ad Andrea Ciceri che le aveva lasciate dopo la sconfitta nei playout che sono costati la retrocessione, ma che aveva guidato i lombardi alla storica promozione tra i professionisti. A sua disposizione una rosa farcita di giocatori dal curriculum importante, si pensi alle quasi 180 presenze in serie B di Cinelli, passando per la serie A Olandese giocata da Brogno per arrivare agli oltre 100 gol in serie D segnati da De Santis, ma sono solo alcuni esempi di una squadra con un background estremamente importante costruita con un solo obbiettivo: vincere il campionato.

L’obbiettivo dei giallorossi era ed è ben altro, ma l’appetito si sa, vien mangiando e di certo della fame Rrapaj e compagni non han mostrato difetto in queste prime gare, foga, agonismo e determinazione sono state il carburante di questi sorprendenti risultati che non vogliono certo essere interrotti. Dopo l’ampio turnover in coppa Italia, Massimo Gadda è tornato da Abano Terme senza il passaggio del turno, ma con tante certezze e buone indicazioni da chi fin qui aveva giocato meno e che di certo potrà essere determinante a gara in corsa e nel corso della stagione. Il Ravenna arriva alla gara di domani a pieno organico e voglioso di continuare a fare sognare i tifosi che stanno tornando a popolare gli spalti del Benelli.

Consapevole del valore dell’avversario il tecnico giallorosso Massimo Gadda ha così presentato la partita: “Noi consideriamo il San Giuliano City tra le squadre favorite, una delle due o tre più forti di questo campionato. Il fatto che abbiano avuto un inizio di campionato un po’ particolare, con il cambio dell’allenatore a noi non deve interessare, non è compito nostro dare giudizi in merito. Loro sono una squadra che gioca un calcio offensivo con una rosa di grande qualità, con un attacco molto forte e dei giovani interessanti. Siamo consapevoli che per fare una grande prestazione domani dovremo andare oltre quelli che sono i nostri limiti.”