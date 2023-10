Il Ravenna torna alla vittoria e resta in testa alla classifica, steso il Sangiuliano City

Torna a vincere il Ravenna in campionato, dopo l'ultimo pareggio senza reti contro il Lentigione e l'eliminazione sul campo della Clodiense in Coppa Italia. I giallorossi si impongono per 2-0 al Benelli ai danni del Sangiuliano City e restano al comando del girone D. Al 16' si spiana la strada per i padroni di casa, perché un contrasto giudicato troppo duro tra Campagna e Guerrini costa il cartellino rosso a quest'ultimo. Il primo tempo si chiude senza reti, coi romagnoli che nonostante la superiorità numerica non trovano lo spiraglio giusto per segnare. Sblocca la sfida Magnanini, che al 72' risolve a rete una mischia nell'area di rigore ospite. Il punto esclamativo lo mette Sabbatani, che al 95' sfrutta l'assist di Varriale lanciato in contropiede. Ravenna che resta primo con 17 punti a +3 sul Carpi. Domenica prossima per gli uomini di Gadda derby romagnolo sul campo della Victor San Marino.