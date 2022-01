Il Ravenna non fa scherzi col Ghivizzano e si piazza dietro al Rimini

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Comincia con una vittoria il 2022 del Ravenna. Al Benelli, i ragazzi di Dossena superano 3-1 il Ghivizzano, formazione toscana impegnata nella lotta per la salvezza ma che veniva da un successo contro la capolista Rimini. Questi 3 punti valgono il momentaneo secondo posto ai giallorossi, a -5 dal Rimini e a +1 dal Lentigione, ma gli emilani devono recuperare una gara.

Al 5' i padroni di casa sono già in vantaggio: a finire nel tabellino marcatori è Guidone, il più rapipdo a deviare in rete un cross basso proveniente dall'out di destra. I toscani pareggiano a un minuto dall'intervallo con Bongiorni, che intercetta un disimpegno difensivo e fulmina Botti in diagonale. Al 6' della ripresa tornano avanti i romagnoli: azione dirompente di Saporetti sulla destra, palla al centro e rete di Calì. 4' dopo il gol che chiude la gara: tiro di Guidone deviato dal portiere, la sfera giunge a Belli che insacca. Nel prossimo turno, ancora al Benelli, arriverà il Real Forte Querceta.