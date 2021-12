Un nuovo esterno offensivo per il Ravenna, dal Seravezza arriva Podestà

Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con il Seravezza Pozzi per il passaggio di Cristiano Podestà in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Esterno offensivo, è un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Grosseto, una volta approdato al Seravezza ha disputato gli ultimi 4 campionati di serie D, collezionando 107 presenze in competizioni ufficiali con 12 reti e 13 assist all’attivo. Indosserà la maglia numero 13.