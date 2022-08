Ravenna, cambio tra i pali: Ricco passa alla Pianese, dal Cesena arriva Venturini

Il Ravenna annuncia di avere raggiunto l’accordo con il Cesena per il trasferimento temporaneo fino al termine della stagione di Giacomo Venturini. Il portiere è nato a Rimini nel 2004 ed è cresciuto nel settore giovanile bianconero fino ad approdare nella Primavera allenata da Ceccarelli. Per lui si tratta della prima esperienza in prima squadra. Contestualmente il club giallorosso comunica la cessione di Jacopo Ricco che passa a titolo definitivo alla Pianese.