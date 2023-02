Ravenna impegnato nella trasferta col Real Forte Querceta, Gadda: "Hanno attaccanti forti"

Il 28° turno di questo campionato vedrà i giallorossi impegnati al Necchi Balloni di Querceta in una trasferta in terra versiliese. L’avversario sarà il Real Forte Querceta, squadra che unisce il territorio litoraneo di Forte dei Marmi con l’entroterra quercetano, una formazione che è al settimo anno consecutivo in serie D, ottenendo sempre risultati di buon livello. Al momento occupano l’undicesima posizione in classifica, dopo essere stati a lungo in piena lotta playoff stanno affrontando un momento non positivo, con una serie di sconfitte interrotta solo dall’inatteso successo contro una lanciatissima Pistoiese.

Nella squadra allenata da Simone Venturi, che fu compagno di spogliatoio di Massimo Gadda, indossando la maglia giallorossa nella stagione 96/97 in serie B, spicca la vena realizzata di Verde autore di 8 reti, seguito a ruota da Pegollo e Rosati con 5. Per i giallorossi la sfida di domenica sarà la quarta contro i toscani, positivi i tre precedenti con altrettante vittorie, l’obbiettivo sarà certamente quello di continuare a portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi salita a sette gare e sfruttare il turno che vedrà scontrarsi tra loro le prime quattro della classifica per accorciare le distanze e consolidare la posizione playoff. Per questa gara che andrà affrontata con quello spirito e quella determinazione messa in campo nelle ultime gare disputate in emergenza infortuni Massimo Gadda potrà contare nuovamente su Abbey e Magnanini che hanno scontato la squalifica e su un maggiore minutaggio di Lussignoli e Tabanelli che stanno recuperando la migliore condizioni dopo i problemi che li hanno tenuti fermi ai box. Ristabilito dall’influenza anche Lisi che si candida ad una maglia da titolare.

Alla vigilia della partita li tecnico giallorosso Gadda ha così presentato l’impegno contro i toscani: “Andiamo a giocarci una partita molto difficile contro una squadra competitiva come il Real Forte Querceta, è una squadra che soprattutto in casa è molto pericolosa con attaccanti forti. Ogni partita sappiamo che fa storia a se e noi andiamo la a giocarcela, mettendocela tutta per portare avanti il più possibile la nostra striscia positiva.”