Calcio, Ravenna ospite del Fanfulla. Dossena: "Bisogna togliersi l’abito da sera e mettersi l’armatura"

Il Ravenna è pronto a tornare in campo contro il Fanfulla per il settimo turno di questo campionato. Nel turno infrasettimanale gli uomini di Dossena, originario proprio della città lodigiana, faranno visita alla squadra allenata da Omar Nordi. Il team lombardo, il Fanfulla, deve il nome al cavaliere cinquecentesco, nato a Lodi e che è stato impegnato anche nella storica Battaglia di Ravenna, ed è reduce da un’ottima stagione in serie D, dove ha raggiunto il secondo posto a sole 5 lunghezze dal Seregno promosso. In questa stagione ha avuto un avvio con qualche incertezza, subendo 3 sconfitte consecutive, ma ha ripreso la marcia sabato vincendo a Querceta e portandosi a 7 punti in classifica come il Ravenna (che però deve recuperare la gara con il Seravezza sospesa per maltempo).

Dossena in questi tre giorni avrà sicuramente lavorato partendo dal Ravenna visto in campo nella ripresa contro il Sasso Marconi, quando solo un po’ più di precisione o di cinismo avrebbero permesso di portare a casa l’intera posta in palio. Obiettivo che deve essere ben fissato nelle menti dei giocatori del Ravenna che vuole sicuramente ambire ai piani alti della classifica e deve cercare di lasciare meno punti possibile per strada, riprendendo il passo evidenziato nella prima trasferta e smarrito nelle due successive. Squadra che al netto di Magnanini si presenterà al completo con una formazione iniziale che potrà avere qualche novità alla luce dell’impegno ravvicinato di domenica contro la Bagnolese.

Dossena alla vigilia ha voluto mantenere alta la tensione in vista di una gara che presenta sicuramente dei pericoli: “E’ una trasferta brutta su un campo molto complicato. Sarà veramente una battaglia ed i ragazzi ne sono consapevoli. Sappiamo che il terreno non sarà nelle migliori condizioni, quindi bisogna togliersi l’abito da sera e mettersi l’armatura. Ripensando all’ultima partita, sono convinto che se continueremo come nel secondo tempo con il Sasso Marconi la svolta ci sarà.”

I convocati

PORTIERI: Botti, Salvatori

DIFENSORI: Antonini Lui, Crispino, De Angelis, Grazioli, Nagy, Polvani

CENTROCAMPISTI: Calì, Ceccuzzi, Haruna, Lussignoli, Prati, Spinosa

ATTACCANTI: Ambrosini, Guidone, Macrì, Mascanzoni, Saporetti, Sylla