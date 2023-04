Il derby romagnolo è giallorosso: il Ravenna espugna Forlì, decisivo Abbey

Il derby romagnolo tra Forlì e Ravenna si tinge di giallorosso. I bizantini espugnano 2-1 il Morgagni e ritrovano la vittoria dopo la sconfitta interna con la Bagnolese e il precedente pareggio sul campo del Mezzolara. Parte subito forte la sfida, al 6' Marangon sblocca il match con una punizione da lui stesso guadagnata. 7' dopo i Galletti trovano la parità con Caprioni che si inserisce centralmente e buca Venturini. La rete dei 3 punti arriva al minuto 80 e la firma Abbey, bravo a fulminare Ravaioli dal limite dell'area. Una vittoria che permette ai bizantini di sorpassare il Forlì in classifica e restare in quarta posizione con 55 punti, gli stessi del Carpi terzo. E proprio gli emiliani saranno ospiti al Benelli domenica prossima, in occasione della giornata giallorossa per festeggiare i 110 anni di storia del club. Vista la vittoria del Ravenna all'andata al Cabassi per 4-2, per i romagnoli portare lo scontro diretto a proprio vantaggio sarò un dovere.