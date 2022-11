Calcio, domenica il Ravenna scende in campo contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ed anche quest’anno il Ravenna FC scende in campo per sensibilizzare tutti gli sportivi in merito a questo tema che, purtroppo, continua ad essere di stringente attualità. La prima iniziativa, che vedrà il coinvolto il club giallorosso, si terrà domenica pochi minuti prima del fischio di inizio della gara con il Mezzolara. A centro campo saranno presenti alcune volontarie dell’associazione Asja Lacis APS che leggeranno per "Parole in transito", due toccanti brani che invitano ognuno di noi alla riflessione su questa piaga sociale.

L’iniziativa fa parte della più ampia rassegna denominata “Una Società per Relazioni” promossa dall'assessorato alle Politiche e culture di genere del Comune di Ravenna proprio per contrastare la violenza sulle donne. Ravenna Football Club, oltre all’Assessorato, ringrazia per la preziosa collaborazione in merito le associazioni: Asja Lacis APS, Lions Dante Alighieri Ravenna, Donne Otto marzo Porto Fuori. Potere veicolare un messaggio così importante in un contesto come quello calcistico è solo un piccolo esempio di quanto lo sport possa essere un efficace strumento comunicativo e sociale, Ravenna FC, con orgoglio, cerca di collaborare proattivamente in questo processo, forte della consapevolezza che tutta la community che segue il club saprà fare proprio il messaggio.