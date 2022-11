Calcio femminile, il Ravenna rimonta e supera il Brescia nel finale

Un gioiello di Barbaresi su punizione e la stoccata finale di Elisa Mariani regalano tre punti e la vittoria al Ravenna women contro il Brescia. Il primo tempo vede un predominio territoriale degli ospiti che tuttavia non impensieriscono il Ravenna. Le difficoltà di costruzione dal basso portano la squadra a giocare di rimessa senza conclusioni. Il goal del Brescia nasce da una leggerezza di Scarpelli che sbaglia un passaggio permettendo all'attaccante Merli di inserirsi sulla difesa giallorossa per poi trafiggere Vicenzi in leggera uscita.

Il Ravenna non demorde e nel secondo tempo aumenta il ritmo. L’ingresso di Elena Mariani è decisivo guadagnando subito un fallo al limite dell’area: punizione magistrale di Barbaresi e palla nel sette per uno spettacolare 1 a 1. A questo punto le leonesse alzano il baricentro con una prima occasione di Domi ed una seconda (clamorosa) di Carrer fuori di poco. Lavorando bene sulle fasce con Raggi e Gianesin (fra le migliori) il Ravenna colleziona cross che non trovano attaccanti giallorossi. Il Brescia riparte ma senza incidere e a pochi minuti dalla fine, su classica azione di ripartenza Elena Mariani trova un pallone filtrante per Elisa Mariani che di fronte al portiere non sbaglia siglando il vantaggio meritato del Ravenna. Tre punti preziosi. Dopo la sosta di domenica prossima, sfida in trasferta il 20 novembre con il Tavagnacco dell'ex Mister Recenti.

TABELLINO

Ravenna - Brescia: 2 - 1

Campo Sportivo M. Soprani

Vicolo della Vecchia - San Zaccaria (RA)

Reti: 32’ pt Merli (BS), 5’ st Barbaresi (RA), 46’st Mariani Elisa (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi, Domi (35’ st Candeloro), Scarpelli (1’ st Mariani Elena), Carrer, Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin (24’ st Mascia), Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Giovagnoli, Casarasa, Carli

All. Massimo Ricci

SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE

Vavassori (1’ st Perin), Viscardi, Brayda, Barcella, Galbiati, Merli, Hjohlman, Pasquali (12’ st Fracas), Magri, Bianchi (12’ st Ghisi), Ferrari

A disposizione: Lugli, Ghisi, Pietikainen, Fracaros, Ripamonti, Perin, Panza, Fracas, Lonati

All. Asciraf Seleman

Ammonite/i: Barbaresi (RA), Domi (RA), Magri (BS), Ghisi (BS), Asciraf Seleman (BS)