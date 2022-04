Calcio, che domenica per Ravenna: anche la squadra femminile vince il derby. Cesena piegato 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna Women

Cuore e sostanza, quello che serve nel derby. Non solo la vittoria del Ravenna sul Rimini che riapre il campionato di serie D: anche la squadra femminile vince il suo derby col Cesena, con lo stesso risultato (1-0). E' Barbaresi che consente alle leonesse di aggiudicarsi un match difficile ed equilibrato. Nel primo tempo una partita molto combattuta fatta di nervi è sbloccata dal Ravenna al 28’ con il tiro di Barbaresi che sorprende il portiere bianconero. Nuova occasione al 40’ della prima frazione per Distefano che con un bel pallonetto non chiude la gara.

Riprende il secondo tempo con un Ravenna costantemente pericoloso. Ancora Distefano al 15’ si trova di fronte al portiere ospite che riesce a neutralizzare la sortita ravennate. Il Cesena prende coraggio ed è pericolosissimo con Costi di testa che sfiora il palo. Finisce così, con una gran vittoria che mancava da tempo per uscire da un periodo

difficile. Sabato prossimo trasferta a Pro Sesto.

Tabellino

Ravenna - Cesena: 1 - 0

Campo M.Soprani, San Zaccaria - Ravenna

Reti: 28’ pt Barbaresi (R)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Serafino, Greppi, Barbaresi, Cimatti (36’ st Gianesin), Crespi, Ligi, Capucci, Distefano (22’ st Burbassi), Morucci, Giovagnoli, Benedetti. A disposizione: Loberti, Tanzini, Poli, Baruffaldi, Raggi, Vicenzi, Bonacci. All. Massimo Ricci.

CESENA FC

Frigotto, Casadei, Costi, Petralia, Zanni (17’ st Simei), Beleffi (40’ st Nagni), Costa, Pastore, Dahlberg (32’ st Bizzocchi), Pavana (40’ st Musolino), Bernardi (17’ st Galli). A disposizione: Pignagnoli, Monti. All. Roberto Rossi.