Calcio femminile, il Ravenna torna da Palermo coi 3 punti

Il Ravenna Women si impone sul Palermo per 2 a 1 portando a casa gli ultimi 3 punti in trasferta del campionato. Il caldo incide sulla partita che non ha ritmi elevati. Il Palermo passa in vantaggio al 15’ del primo tempo con Licari su una azione in velocità. Il gioco delle leonesse esce alla distanza e al 5’ del secondo tempo arriva il pareggio con Distefano. La partita cambia e la supremazia di gioco del Ravenna è netta. Dopo tante occasioni sprecate arriva il goal di Burbassi che fissa al 40’ il risultato sul 2 a 1.

Finisce con una vittoria l’ultima trasferta per la compagine giallorossa corsaro su un campo difficile. Domenica 22 maggio ultima partita di campionato e prima volta allo stadio Benelli, ulteriori dettagli in settimana.

Tabellino

Palermo - Ravenna: 1 - 2

Centro Sportivo P.Carini - Palermo

Reti: 15’ pt Licari (P), 50’ st Distefano (R), 85’ st Burbassi (R)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Greppi, Baruffaldi (20’ st Cimatti), Burbassi, Crespi, Tanzini (30’ st Ligi), Capucci, Gianesin (20’ st Distefano), Morucci, Raggi, Vicenzi, Benedetti

A disposizione: Serafino, Giovagnoli. All. Massimo Ricci

A.S.D. PALERMO

Barraza (26’ st Conciauro), Cusma Piccione, Zito, Piro, Talluto (17’ st Intravaia), Impellitteri (36’ st Ribellino), Pipitone, Collova, Licari (26’ st Tarantino), Lazzara, Coco

A disposizione: Sorce, Dragotto, Minciullo All. Antonella Licciardi

Ammonite: Piro (P), Coco (P), Greppi (R)