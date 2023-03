Calcio femminile, il Ravenna torna da Napoli con un punto

Il Ravenna Women con una prestazione importante conquista un punto a Napoli, pareggiando grazie ad una gara molto attenta e di sacrificio. Il match si chiude 1 ad 1 in casa della squadra partenopea che in casa non aveva perso un punto. Le leonesse mostrano uno spirito di gruppo che permette di non demordere sino alla fine, sfiorando una vittoria esterna sfuggita solo nel recupero su rigore.

La partita

Fuori Burbassi per infortunio, fuori Carrer per infortunio nel riscaldamento (al suo posto Candeloro che risulterà fra le migliori in campo). In panchina anche Ventura e Gianesin. Il Napoli parte forte e mette in mostra tutte le sue qualità tecniche. Al pressing della squadra di casa, il Ravenna risponde con preziose ripartenze grazie ad un grande lavoro di Scarpelli partita dal primo minuto come riferimento centrale. La prima azione pericolosa del Napoli arriva al 10’ quando Ferrandi trova un palo esterno. Il gran gioco del Napoli è contenuto dal Ravenna in un primo tempo che si chiude sullo 0 a 0 senza nessun sussulto.

Nel secondo tempo il Napoli non trova la stoccata vincente sia per qualche imprecisione del suo reparto offensivo, sia grazie ad un’ottima Vicenzi attenta su ogni pallone. Così al 18’ arriva la svolta: su un pallone perso a centrocampo Barbaresi buca la difesa locale lanciando Elena Mariani che trafigge con freddezza il portiere del Napoli. A questo punto sale in cattedra il centravanti del Napoli Gomez che ingaggia più volte una sfida con Vicenzi. Ed al 45’ proprio ad un’uscita di Vicenzi su Gomez, l’arbitro fischia il massimo rigore. Dal dischetto Pinna riporta il risultato in parità. Impresa sfiorata, ma ottimo punto guadagnato, sudato e meritato su un campo proibitivo. Domenica 12 marzo derby con il Cesena.

Tabellino

Napoli Femminile - Ravenna Women: 1 - 1

Campo Sportivo Giuseppe Piccolo - Via Matilde Serao, 17/E - Cercola (NA)

Reti: 18’ st Elena Mariani (RA), 45 st Pinna rig. (NA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Barbaresi, Domi (30’ st Ventura), Scarpelli, Candeloro, Mariani Elisa, Mascia, Mariani Elena (37’ st Gianesin), Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Carrer, Tonelli, Burbassi, Ruotolo?

All. Massimo Ricci

SSDARL NAPOLI FEMMINILE

Tasselli, Dulcic, Di Marino, Gomes, Gonzalez Rodriguez (24’ st Mauri), Seghir, Nozzi, Del Estal Mateu, Giacobbo (16’ st Pinna), Tamborini, Ferrandi?

A disposizione: Puglisi, De Sanctis, Veritti, Copetti, Franco, Toomey, Landa

All. Dimitri Lipoff

Ammonite/i: Di Marino (NA), Mariani Elisa (RA), Mascia Angela (RA)

Espulse/i: Dimitri Lipoff (NA)