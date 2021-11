Il Ravenna Women prende in gestione il campo di Glorie di Bagnacavallo

Il Ravenna Women si aggiudica il bando indetto dal Comune di Bagnacavallo per la gestione del campo ad uso polivalente presso Glorie di Bagnacavallo. Inaugurazione prevista il 25 novembre. Il bellissimo impianto sarà messo a disposizione di tutti gli sportivi di qualsiasi età, rispettando così quel ruolo sociale che la società Ravenna Women e Gasperoni ritiene prioritario. La giornata inaugurale vedrà protagonisti i piccoli dell’ASD Mezzano e le piccole del Ravenna Women. A seguire ci sarà il taglio del nastro da parte dell’Amministrazione Comunale e buffet inaugurale a cui è invitata tutta la comunità.

Secondo Samuel Gasperoni, Presidente del Ravenna Women “l’entusiasmo e l’impegno delle persone del Paese sono state linfa vitale per poter dare nuovamente vita a questa struttura dopo due anni di difficoltà causa Covid. Il Ravenna Women ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto e lavorato per poter permettere di realizzare e rendere operativo il tutto in poco più di un mese di attività”. Per qualsiasi informazione in merito all’utilizzo del campo è possibile contattare il Ravenna Women ai seguenti recapiti: Elisa Mancino (Resp Org Ravenna Women) 334 1234421, Andrea Pezzi (Pres Circolo Glorie) 338 3625709.