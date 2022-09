Calcio femminile, il Ravenna vince col Genoa ribaltando il risultato in 5 minuti

Alla seconda di campionato arriva la prima vittoria del Ravenna Women che si impone per 2 a 1 in casa contro il Genoa. Sono di Burbassi e Giovagnoli le reti giallorosse che rimettono in sesto una gara che aveva visto le padrone di casa andare immeritatamente in svantaggio.

Un primo tempo di dominio giallorosso non trova le reti con: Mariani Elena (fermata solo da gran parata ospite), una traversa di Barbaresi ed un'occasione di Carrer da vicino. Dopo un lungo dominio territoriale delle leonesse, al 40' passa in vantaggio il Genoa su una punizione calciata sotto la traversa. Il Ravenna non si scoraggia e continua a macinare gioco. Il secondo tempo inizia con tanta grinta ed una esplusione per Gardel al 19’, ma proprio nel momento più complicato il Ravenna raggiunge il pareggio con un gran goal di Burbassi su palla filtrante di Gianesin. Dopo qualche minuto il definitivo colpo del ko con un goal targato Giovagnoli su calcio d’angolo battuto da Candeloro. Vittoria meritata pur soffrendo, determinante per trovare morale e convinzione nei propri mezzi. Domenica primo derby romagnolo a San Marino.

Tabellino

Ravenna - Genoa: 2 - 1

Campo Sportivo M.Soprani - San Zaccaria (RA)

Reti: 40’ pt Tortarolo (GE), 30’st Burbassi (RA), 35’ st Giovagnoli (R)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Tonelli, Barbaresi, Domi (14’ st Candeloro), Carrer, Burbassi, Mariani Elisa (25’ st Gianesin), Mariani Elena, Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Gardel. A disposizione: Scarpelli, Mascia, Casarasa, Carli. All. Massimo Ricci

GENOA F.C.SPA

Bettalli, Abate, Fernandez Betancou, Parodi (33’ st Lucafo), Tortarolo, Lucia (24’ st Campora), Bargi, Parolo, Monetini (40’ st Crivelli), Brscic, Macera. A disposizione: Papadopoulou, Perna, Dekaj, Rossi, Parnoffi, Traverso. All. Marco Maria Oneto

Ammonite: Parodi (GE), Tortarolo (GE)

Espulse: 19’ st Gardel (RA)