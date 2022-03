Calcio femminile, pirotecnico 3-3 tra Ravenna e Roma

Il Ravenna Women mette in difficoltà la Roma in un match pirotecnico che sa di amaro in bocca. Finisce 3-3, con un punto che sa di amaro dopo tre sconfitte consecutive. Domenica prossima recupero col Palermo in uno scontro delicato. Delicatissimo.

La partita

I primi 45 minuti vedono un Ravenna quasi perfetto con le reti di Benedetti al 2’ e Gianesin al 15’. Tante occasioni per le leonesse che sprecano anche un rigore del 3-0 con Cimatti. La squadra macina gioco ma non chiude la partita.

Nel secondo tempo la Roma cresce e recupera terreno sul Ravenna grazie anche ad una espulsione ed un doppio rigore di Lazdauskaite. Partita riaperta che torna sul 2 a 2 in un saliscendi di emozioni. Le leonesse pur in 10 riprendono le redini della gara tornando in vantaggio con un gran goal di Morucci. Su un forcing finale intenso la Roma ritrova un insperato pareggio. Il Ravenna soffre ma trova ancora la forza per due palle goal prima con Poli e poi Capucci, sfortunate nel tocco finale.

Tabellino

Roma – Ravenna: 3 – 3

Campo Sportivo Certosa – Roma

Reti: 2’ Benedetti (RA), 15’ Gianesin (RA), 53’ Lazdauskaite -rig (RM), 66’ Lazdauskaite -rig (RM), 66’ Morucci (RA), 72’ Lazdauskaite (RM)

Rigore sbagliato da Cimatti (RA) al 32’ pt

RAVENNA WOMEN F.C.

Serafino, Greppi, Cimatti (5’ st Raggi), Crespi, Ligi, Capucci, Distefano (34’ st Burbassi), Gianesin (1’ st Poli), Morucci, Giovagnoli, Benedetti

A disposizione: Tanzini, Baruffaldi, Vicenzi

All. Massimo Ricci

S.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE

Casaroli, Orlando, Boldrini (1’ st Peri), Bevilacqua, Salm, Polverino (43’ st Brandizzi), Lazdauskaite, Del Rosso (34’ st Taveri), Silvi, Manno (1’ st Coda), Grossi

A disposizione: Viandrisa, Borg, Farnesi, Draicchio, Di Salvo

All. Roberto Cafaro

Ammonite: Casaroli (RM), Polverino (RM), Distefano (RA), Giovagnoli (RA)

Espulse: Crespi (RA)