Calcio femminile, niente da fare per il Ravenna contro la capolista Lazio

Nonostante una buona partita, il Ravenna Women non riesce a fermare il cammino della Lazio, capolista assoluta della serie B, che si aggiudica l'incontro per 2 a 0. Senza Giovagnoli e Carrer infortunate, Raggi alla quinta ammonizione e il rientro di Tonelli dopo due mesi, fra le migliori in campo, il Ravenna nel primo tempo prova più volte con Scarpelli e Burbassi a concretizzare non trovando mai la porta. Al primo tiro la Lazio si porta in vantaggio con un cross prefetto di Moraca e goal di Chatzinikolau. Il Ravenna non demorde e prova ad imporre il suo ritmo tenendo aperta la partita senza pungere.

Nel secondo tempo una Lazio quadrata non riesce subito ad impensierire le leonesse ma nel miglior momento della squadra di casa, la neo subentrata Visentin dopo una serpentina tra due difensori che Vicenzi respinge, trova Moraca pronta ad insaccare in porta. È tutta qui la vittoria della capolista che fatica ma vince dimostrando la sua netta superiorità. Il Ravenna Women tuttavia non sfigura contro la corazzata Lazio. Prossimo match in trasferta con il Brescia.

Tabellino

Ravenna Women - Lazio Women: 0 - 2

Campo Sportivo M. Soprani

San Zaccaria (RA)

Reti: 21’ pt Chatzinikolau (LA), 33’ st Moraca (LA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Tonelli, Barbaresi, Domi, Scarpelli (25’ st Mariani Elena), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin, Mascia, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Candeloro, Carrer, Ruotolo, Sforza, Troyse, Carli

All. Massimo Ricci

S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L.

Pezzotti (19’ st Varriale), Eriksen, Kakampouki, Chatzinikolau (42’ st Proietti), Fuhlendorff (13’ st Visentin, 42’ st Palombi), Castiello, Toniolo, Falloni, Guidi, Condon (13’ st Colombo), Moraca

A disposizione: Savini, Jansen, Natalucci, Giuliano

All. Massimiliano Catini