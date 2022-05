Calcio femminile, Ravenna sconfitto in casa di misura dal Tavagnacco

Per il Ravenna Women doveva essere una splendida giornata di calcio, forti della salvezza conseguita domenica scorsa contro la capolista Brescia con una prestazione brillante. Erano tante le ragazze che non hanno trovato spazio in questa stagione, non c’era momento migliore per premiarle e vederle. Al contrario, squadra che vince non si cambia. Il risultato finale vede vittorioso il Tavagnacco: la cronaca è priva di qualsiasi considerazione escludendo la prestazione di Vicenzi in ottima giornata di gara. Ultime due partite prima della fine del campionato con Palermo e Pro Sesto.

Tabellino

Ravenna - Tavagnacco: 0 - 1

Stadio M.Soprani - San Zaccaria (RA)

Reti: 21’ st Milan (T)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Greppi, Barbaresi, Burbassi, Crespi, Ligi (15’ st Distefano), Capucci, Gianesin (15’ st Cimatti), Morucci, Giovagnoli, Vicenzi, Benedetti

A disposizione: Serafino, Tanzini, Poli, Baruffaldi, Raggi. All. Massimo Ricci

A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO

Beretta, Donda, Tuttino, Zuliani, Ferin (35’ st Devoto), Milan, Sciberras, Caneo (35’ st Stella), Grosso, Rossi, Roder (20’ st Kongouli)

A disposizione: Moroso, Castro Garcia, Girardi All. Marco Rossi

Ammonite: Ligi (R), Crespi (R), Donda (T)