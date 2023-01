Calcio femminile, il Ravenna piega il Trento con un tris nella ripresa

Con il risultato di 3 a 0 il Ravenna Women si impone sul Trento Femminile. Le leonesse chiudono la gara nel secondo tempo grazie alle reti di Burbassi, Gianesin ed Elisa Mariani. Esordio dal primo minuto con la maglia giallorossa di Sara Ventura sulla fascia destra. A sinistra ottima partita di Mascia che ritorna titolare. Gianesin in versione punta ripaga la scelta tattica di Mister Ricci con una prestazione importante impreziosita da un goal di testa.

Nei primi venti minuti le giallorosse partono molto contratte e pur avendo il dominio territoriale fanno fatica a trovare l'ultimo passaggio. Al 20’ una buona incursione di Gianesin lancia Burbassi che di sinistro trova preparato l'ultimo difensore del Trento. Il Ravenna acquisisce ritmo e si scioglie, continuando a spingere e provando con Gianesin ed Elisa Mariani a sbloccare il risultato. Nel secondo tempo si riparte con ritmi ancora più alti, che portano alla resa ogni tentativo del Trento di rompere il gioco per ripartire in contropiede. La prima occasione è di Burbassi che non riesce a superare l'estremo difensore avversario. Immediatamente dopo è Domi che da fuori impegna ancora una volta il portiere avversario. Sul successivo calcio d’angolo al 59’ Burbassi trova il guizzo vincente e girata fatale per l’1-0. Il raddoppio arriva grazie alla subentrata Candeloro che pennella, su calcio piazzato, un assist eccellente per Gianesin che insacca in mezzo all’area. Arriva il terzo goal all’85’ grazie ad una incursione di Elisa Mariani che chiude ogni velleità avversaria. Vittoria meritata ed importante in vista dell'incontro di domenica prossima con il forte Arezzo.

Tabellino

Ravenna - Trento: 3 - 0

Campo Sportivo M. Soprani

San Zaccaria (RA)

Reti: 59’ Burbassi (RA), 68’ Gianesin (RA), 85’ Elisa Mariani (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Barbaresi (41’ st Scarpelli), Domi (18’ st Candeloro), Carrer, Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin (34’ st Mariani Elena), Mascia, Giovagnoli, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Tonelli, Ruotolo, Raggi, Carli

All. Massimo Ricci

A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE

Valzolgher, Oberhuber, Lucin (25’ st Varrone), Rosa, Battaglioli, Torresani (25’ st Stockner), Tonelli A., Kuenrath, Chemotti (34’ st Fuganti), Lenzi (25’ st Tonelli L.), Bielak (44’ st Erlicher)

A disposizione: Ruaben, Gastaldello, Callegari, Bertamini

All. Massimo Spagnolli

Ammonite/i: Candeloro (RA), Mariani Elisa (RA), Giovagnoli (RA), Varrone (TN)