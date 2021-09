Calcio, il Ravenna cala il tris nel debutto a Forte dei Marmi

Prova maiuscola del Ravenna che torna a casa da Forte dei Marmi con tre punti, tre reti segnate, zero subite e tante buone indicazioni in vista dei prossimi impegni. Primo tempo controllato agevolmente e chiuso in vantaggio di un gol e di un uomo. Nella ripresa il Real prova a spingere per riaprirla ma il Ravenna, rimasto in dieci per il doppio giallo a Polvani chiude la pratica sul finale ed arrotonda nel recupero.

La partita

Giallorossi che partono in controllo e tengono salde le redini del gioco fin dall’avvio, con i padroni di casa che cercano di fare valere agonismo ed aggressività, ma vengono messi fuori giri dal palleggio dei ragazzi di Dossena. Prima opportunità al 17’ con una bella combinazione tra Guidone e Calì che libera al tiro Saporetti, ma la mira è lievemente alta. Non sbaglia il 10 giallorosso invece al 27’ quando si accentra e fulmina Adornato dal limite per il meritato vantaggio del Ravenna. Giallorossi che sfiorano il raddoppio al 36’ con Ambrosini bravo a liberarsi in area ed a concludere di sinistro, ma, ad Adornato, battuto interviene sulla riga Cintoi che salva i toscani. Real Forte che al 40’ perde il suo centravanti, Di Paola già ammonito entra scoordinato su Polvani e si guadagna una doccia anticipata.

La ripresa si apre con una grande azione orchestrata da Spinosa che lancia in profondità Magnanini, il terzino l’appoggia bassa per l’accorrente Calì, ma in questo caso il portiere dei padroni di casa ha un riflesso miracoloso e chiude in angolo. Sullo stesso corner Polvani prova a bissare il gol di sette giorni fa, ma sfiora solo il palo. Si svegliano i bianco azzurri ed all’11’ su corner sfiorano il pari con il colpo di testa di Pegollo che sfiora il secondo palo a Botti battuto. Real che trova la parità numerica al 29’, Polvani conquista il secondo giallo fermando fallosamente un avversario in ripartenza. A questo punto però il Ravenna riprende saldamente le mani del gioco ed arrotonda una meritata vittoria, al minuto 82 è Calì a coronare un’ottima prestazione trovando la rete sugli sviluppi del corner. Nei minuti finali arriva anche la terza segnatura con il contropiede gestito magistralmente da Spinosa che, arrivato al limite dell’area conclude a botta sicura, il pallone sbatte su un avversario e termina in fondo al sacco. Risultato netto e confortante che sicuramente darà ulteriori energie in vista dell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Sammaurese.