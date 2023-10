Eccellenza, Sanpaimola piegato a Sant'Alberto dal Reno

Al di là del risultato roboante (3-0), il Sanpaimola esce dal “Nostini” di Sant’Alberto con una discreta prestazione, minata da episodi sfavorevoli che fanno, poi, pendere l’ago della bilancia a favore degli avversari. Al 10’ del primo tempo Bonavita si rende protagonista di una bella azione, ma il vantaggio non arriva. Non arriva nemmeno un rigore per il Sanpaimola che pare netto, mentre l’arbitro Esposito convalida la rete del vantaggio del Reno al primo minuto di recupero, con l’attaccante che scatta sul filo del fuorigioco.

Nella ripresa si registra il raddoppio 2-0 firmato Tassinari, mentre in pieno recupero il neo entrato Raffuzzi stende l’attaccante lanciato in porta: essendo ultimo uomo, espulsione per il giovane terzino giallorossoblu e rigore per il Reno. Dal dischetto Filippi non sbaglia e la squadra di casa può festeggiare il 3-0 finale. Fortunatamente per Landini e compagni, arriverà subito l’occasione per tornare in campo: mercoledì 1 novembre alle ore 14,30 al “Buscaroli” di Conselice il Sanpaimola affronterà il Vis Novafeltria, formazione attualmente al penultimo posto in classifica.

Tabellino

RENO-SANPAIMOLA 3-0 (P.T. 1-0)

Reti: 46’ Tabanelli (R), 66’ Tassinari (R), 96’ rig. Filippi (R)

Reno: Miserocchi, Diallo, Ferri (77’ Giorgini), Tassinari, Innocenti, Bolognesi, Renzi, Tabanelli (60’ Casadei), Frisari (87’ Cepa), De Rose (84’ Alberani), Filippi. A disp: Antonini, Leone, Bezzi, Centofanti, Francisconi. All: Ortolani

Sanpaimola: Mordenti, Landini, Togni (46’ Fusari), Sabbioni, Bizzini (75’ Raffuzzi), Succi, Venturi (61’ Turrini), El Ghazali, Bonavita, Derjai (51’ Graci), Fisconi (57’ Bezzi). A disp: Xhija, Vecchi, Arrouby, Venturoli. All: Orecchia

Arbitro: sig. Ludovico Esposito di Pescara

Note: 95’ espulsione Raffussi (S) per fallo da ultimo uomo.