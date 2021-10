Il Riolo Terme si aggiudica lo scontro salvezza contro la Fratta grazie a un rigore di Bali

Un Riolo cinico strappa 3 punti sul neutro di Meldola contro i termali biancoverdi del Fratta Terme e raggiunge quota 5 in classifica, abbandonando la penultima posizione. Dopo 1 solo minuto, il Riolo ha l'opportunità di passare in vantaggio con Sartori che da dentro l'area piccola non colpisce la palla e Zollo raccoglie. 4' dopo, invece, De Pascalis sugli sviluppi di un angolo colpisce il palo. Partita brutta da vedere, ma nonostante questo è il Riolo con Bali a portare in vantaggio la propria squadra su calcio di rigore fischiato dal direttore di gara. Da lì in avanti, senza esprimere un gioco corale, la Fratta crea numerose occasioni senza però riuscire ad agguantare il pareggio. Al 16', Farabegoli colpisce il palo, 3 minuti dopo lo stesso n. 10 si fa deviare da Bombardini (migliore in campo) la palla in angolo. L'estremo difensore giallorosso si ripete al 35' su Collini che in girata colpisce a botta sicura, ma il portiere devia di nuovo. Infine ad 1 minuto dal termine del primo tempo, Gallo prima e Farabegoli poi si fanno parare da Bombardini un botta e risposta ravvicinato.

La ripresa è sulla falsa riga del primo tempo. Il Riolo attende e riparte con Zollo impegnato in sole due occasioni, mentre Bombardini si ripete come "para tutto". Al 65' Collini ci prova, ma il n. 1 ospite para, al 67' Farabegoli si divora un gol incredibile da dentro l'area piccola sparando addosso al portiere riolese e al 72', cross dalla sinistra, De Pascalis tutto solo da dentro l'area piccola colpisce di testa e spara a lato. Il Riolo guadagna tre punti fondamentali per la lotta salvezza, mentre per la Fratta la classifica inizia a farsi pesante.

Tabellino

Fratta Terme - Riolo Terme: 0 - 1

Reti: 15' Bali (R)

Fratta Terme: Zollo, Bussi (70' Andreoli), Bendoni, Lombardini, Dosio (85' Boccali), Brasini (90' Garoia), Branchetti, Gallo, Collini, Farabegoli, De Pascalis

A disposizione: Ronchi, Gardini, Giacomuzzi, Valmori, Mazzoni, Zoli

Riolo Terme: Bombardini, M. Visani, Greco, Mouharrar, Venturi, Caroli, El ghazali, P. Visani, Show (72' Penazzi), Bali (96' Fontana), Sartori Marchi (70' Fanti)

A disposizione: Leka, Luli, Mouarrar, Casadio, Lebbaraa, Spada

Note: Ammoniti: Fratta Terme Lombardini (30'), Gallo (80') Riolo Terme Caroli (65'), Show (72')

Angoli: -

Recuperi: 1° t: 1' 2° t: 7'

Campo: Meldola “Pantieri”

Spettatori: 100