Poche emozioni, il Cervia raccoglie un punto a Riolo Terme

Pareggio a reti bianche per il Cervia, che impatta sul campo del Riolo Terme. Nel primo tempo al 40′ azione di Mancini, un giocatore del Riolo pare toccare la palla con la mano, ma l’arbitro lascia correre. Poco dopo grande uscita di Calderoni che in due tempi salva su Sartoni. Nella ripresa le squadre provano a fare loro la partita. I locali tentano al 49′, tuttavia Calderoni blocca un tiro debole. Al 63′ tenta Brunetti di testa, il pallone esce. Il finale è appannaggio del Cervia che tenta il colpo vincente con Mancini e Lago, però Bombardini si difende con autorità. Sabato prossimo match interno col Castelbolognese per i gialloblù.

Tabellino

RIOLO-CERVIA 0-0

RIOLO: Bombardini,Visani M, Greco, Visani P, Venturi, Caroli, El Ghazali, Lebbraa, Fanti, Bali, Sartoni A disp: Leka, Penazzi, Luli, Mukja, Mouharrar, Casadio, Spada, Sow All Drywa

CERVIA: Calderoni, Muccioli, Brando, Merloni, Krastev, Di Gilio, Meoni, Calandra, Brunetti, Lago, Mancini A disp: Braggion, Ilboudo, Acquafredda, Novelli, Vitali, Godoli, Ndoka, Primitivi, Corzani All Bonacci

Ammoniti: Caroli, Lebbaraà, Krastev, Calandra, Lago, Vitali, Godoli