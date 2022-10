Calcio giovanile, la Juniores del Faenza ferma il trend negativo e torna alla vittoria

Dopo due sconfitte consecutive, riparte l'Under 19 (Juniores) del Faenza di Nicola Cavina che vince 4- 1 sull’ostico campo del Sampaimola. Doppiette di Bagnolini e di Stefano Albonetti. Prossima partita allo stadio “Bruno Neri” sabato 29 ottobre (ore 15) con il Cattolica calcio. L'Under 17 (2006) perde di brutto in casa 1-4 con il Ravenna. Unico gol manfredo di Dardi. Prossima partita a Castenaso. Squillante successo dell’Under 16 (Allievi 2007) di Matteo Negrini che vince nettamente 7-0 sul Bellaria grazie alle firme di Cavessi, Francesconi, Emiliani e Patuelli. Sconfitta per la formazione Under 15 (Giovanissimi 2008) che perde di misura 3-4 a Osteria Grande. A segno Peroni, Collina e Badiali. Domenica 30 ottobre si gioca al “Bruno neri” con il Castenaso. Ancora una valanga di gol per l’Under 14 di Francesco Di Nunzio che si supera a Imola con la Juvenilia – Faenza. Doppia sconfitta al debutto in campionato per gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro e gli Esordienti 2011 di Ciottoli che perdono i derby con la Virtus.