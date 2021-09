Calcio giovanile, esordio col botto per la juniores del Faenza

L’Under 19 vince il derby con la Virtus e l’Under 16 con il Pianta. Sconfitte per le squadre Elite: Under 17 e Under 15

Al debutto in campionato, l'Under 19 (Juniores) del Faenza di mister Nicola Cavina si impone 2-1 nel combattuto derby con la Virtus Faenza giocato sul campo San Rocco per l’indisponibilità del “Bruno Neri”. La squadra biancoazzurra è andata in vantaggio con Bosio e, dopo esser stata raggiunta, ha replicato con Vecchi aggiudicandosi i tre punti. Sabato 25 ottobre trasferta a Fornace Zarattini. Ancora a secco l’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini è stata superata 4-0 in trasferta dal Sanpaimola. Prossimo turno domenica 26 settembre ritorno al “Bruno Neri” per affrontare il Rimini e iniziare a far punti anche se l’avversario sarà difficile.

Meglio è andata all’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini che ha vinto 4-2 (reti di Bullari, Logozzo, Zoli e Piroddi) con il Pianta Forlì ed è a punteggio pieno. Prossima partita ancora in casa domenica 26 settembre (ore 10.30) a Faenza con il Fya Riccione. Sempre al campo San Rocco ha giocato l’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri, sconfitta 0-5 dal Sanpaimola. Prossimo match in trasferta sul difficile campo di Rimini. In attesa del debutto in campionato, i Giovanissimi 2008 di Francesco Di Nunzio hanno superato 2-0 in trasferta il Fornace Zarattini.