Calcio giovanile, il Faenza si impone nel derby contro la Virtus

E’ stato il derby tra Faenza Calcio e Virtus Faenza ad aprire il campionato delle due squadre Under 19 Elite allo stadio “Bruno Neri”. Una partita quasi “in famiglia”, dato la sinergia sportiva tra le società, ma combattuta. Ha avuto la meglio il Faenza di mister Nicola Cavina che si è imposto 3-0 sulla Virtus di Alexander Tosti. Dopo una prima opportunità per i biancoverdi con Beccacece, ben controllata dal portiere faentino Fabbri, i biancoazzurri sono passati in vantaggio con Cavolini, bravo a inserirsi in area e staffilare a rete il pallone servito perfettamente da Zani. L’intesa tra i due giocatori si è ripetuta qualche minuto dopo quando Cavolini ha colpito di testa l’incrocio dei pali. Poi è stato Zani a siglare il successo personale finalizzando in gol una azione in ripartenza. Nel secondo tempo, su punizione dalla trequarti battuta da Zani, splendido inserimento di Cavolini che precedeva il difensore e al volo colpiva il pallone spedendolo in fondo alla rete. 3-0 Nel proseguio della gara, la Virtus ha cercato di riaprire il match, ma il Faenza ha controllato senza problemi.

E’ iniziato con una sconfitta il cammino dell’Under 17 Elite della Virtus di Daniele Valmori battuta in casa 1-3 dal Corticella. Nel torneo Under 16 regionale il Faenza di Alberto Fiorentini ha invece vinto 4-1 in trasferta a Misano (reti di Mambelli, Lika e doppietta di Lombini), mentre nel campionato Under 15 regionale la Virtus di Graziano Fantoni è stata sconfitta 2-0 dal Granamica. Applausi per gli Esordienti 2012 di Edo Drymishi del Faenza che hanno vinto il trofeo memorial “Salbaroli” e sono arrivati al quarto posto al torneo internazionale “Stuoie Kids Foot” a Lugo con 20 squadre partecipanti e molte provenienti dall’estero, espressione di società professionistiche.