Calcio giovanile, uno stop e tre vittorie per il Faenza

Brutta sconfitta dell’Under 19 (Juniores) del Faenza di mister Nicola Cavina che si ferma a San Pietro in Vincoli dove viene superata 3-2. I gol biancoazzurri di Bosio e Giacomo Errani. Sabato 1 ottobre allo stadio “Bruno Neri” (ore 15) contro il Misano. L’Under 17 (Allievi 2006) di Alberto Fiorentini supera 2-1 il Meldola grazie ai gol di Servadei e Logozzo. Prossimo match in trasferta a Portomaggiore. L’Under 16 regionali (2007) di Matteo Negrini vince 3-0 al campo San Rocco con il Progresso Castelmaggiore grazie ai gol di Bagnara, Francesconi e Cavessi. Domenica 2 ottobre partita in casa del Fossolo 76.

L’Under 15 (Giovanissimi 2008) di Andrea Fabbri va a vincere 3-2 in casa dello United Riccione. A segno Badiali. Berrah e Conficconi. Il 2 ottobre si gioca al “Bruno Neri” (ore 10.30) contro il Progresso. In attesa del via ai campionati, ormai imminente, ultime amichevoli per le altre categorie. L’Under 14 di Francesco Di Nunzio batte parta 7-0 lo Sparta Castel Bolognese grazie alle doppiette di Stive, Bollacco, Bassetti e al gol di Gentilini. Gli Esordienti 2010 vengono sconfitti 4-3 a Forlì dalla Pianta. I Pulcini 2013 infine vincono in trasferta 8-3 con il Sampaimola.