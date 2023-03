Giovanili Faenza calcio, la Juniores perde ma resta in vetta. Tutti i risultati

Dopo una lunga serie positiva, cade l’Under 19 del Faenza di Nicola Cavina che perde 2-1 a Migliarino con la Portuense Etrusca. Inutile rete su rigore di Emiliani a tempo scaduto per i manfredi. La squadra biancoazzurra mantiene la vetta seppur agganciata dalla Savignanese, che ha una migliore differenza reti, ma soprattutto sei punti di vantaggio sul Cava Ronco a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Da non sbagliare il prossimo match sabato 11 marzo (ore 15) al “Bruno Neri” con la Libertas Castel San Pietro che non ha più ambizioni di classifica. L’Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini vince 3-0 con il Castenaso, doppietta di Dardi e gol di Velia Prossimo match domenica 12 marzo (ore 10.30) ancora al “Bruno Neri” con il Medicina Fossatone.

L’Under 16 (2007) di Matteo Negrini travolge 12-0 il Tozzona Pedagna. In rete: Salami, Zoli, Cavessi, Hodaj, Francesconi, Emiliani, Casadio, Baha, Fantinelli e vince anche nel recupero in trasferta a 2-0 a Bellaria con i gol di Francesconi e Baha. Prossimo match al “San Rocco” domenica 12 marzo con la Pianta Forlì. La Under 15 (2008) di Alessandro Fabbri viene superata 3-0 in trasferta dal Castenaso. Domenica 12 marzo difficile trasferta sul campo dell’Accademia Rimini calcio prima del turno di riposo. Larga vittoria per l’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio 14 0 con il Massa Lombarda. Prossima partita in casa del Real Fusignano Gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro perdono con l’Azzurra Romagna, mentre gli Esordienti 2011 di Fabrizio Ciottoli vincono con il Cotignola.