Più vittorie che sconfitte per il settore giovanile del Faenza calcio nell'ultimo weekend

Un weekend tutto sommato positivo per le giovanili del Faenza calcio. Continua la marcia di Under 19, Under 17 e Under 15. Perdono invece Under 16 e Under 14. La formazione Under 19 Juniores del Faenza prosegue come un rullo compressore e vince anche il derby imponendosi al Russi con un netto 3-0, firmato da Andrei Galatanu, Bosio e Assirelli che permette ai ragazzi guidati da Nicola Cavina di confermarsi in vetta. Prossimo turno, sabato 23 ottobre, ancora al “Bruno Neri” contro il Classe.

L’Under 17 Elite (2005) di Alberto Fiorentini vince 2-1 in trasferta con il Bakia Cesenatico grazie ai gol di Cavalli e Bendandi, sopperendo alla inferiorità numerica per ben 25 minuti a conferma di una crescita sotto tutti i profili. Domenica turno di riposo per tornare in campo il 31 ottobre a Classe. L’Under 16 regionale (2006) di Matteo Negrini perde in modo imprevisto 3-8 a Rimini, con gol di Logozzo, Savioli e Bullari. Il punteggio è più pesante dell’andamento del match in cui i biancoazzurri, chiuso il primo tempo 2-3, hanno pagato un quarto d’ora di flessione nella ripresa. Domenica 24 ottobre (ore 10.30 campo San Rocco), possibilità di rifarsi in casa con la Sammaurese

Si conferma l’Under 15 Elite (2007) di Alessandro Fabbri che supera 4-1 il Medicina Fossatone, con i gol di Francesconi, Emiliani, Cavessi, Baha. Il 24 ottobre trasferta a Classe. L’Under 14 (Giovanissimi 2008) di Francesco Di Nunzio perde 1-2 il derby con la Virtus Faenza, nonostante la rete di Collina. E’ il primo stop. Obiettivo ripartire subito nella trasferta di Imola con la Juvenilia. Bene gli Esordienti 2009 di Pietro Errani che vincono sul Modigliana e gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro che superano il Faventia. I Pulcini 2011 di Edo Drymisci vincono con le Stuoie Lugo.