Calcio femminile, le Romagna Women tornano alla vittoria in casa del Gatteo

Va in scena al centro tecnico federale di Gatteo il derby che oppone il Gatteo Mare alle Romagna Women per l'incontro valido per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza. La sconfitta patita sette giorni prima ad opera del Modena, ha avuto il beneficio di ricompattare le gialloblù scese in campo con un atteggiamento finalmente propositivo dal primo minuto. Importanti sono i recuperi delle atlete infortunate, il rientro dal primo minuto di Ercolani a fare coppia con Milandri al centro della difesa, il sempre maggiore minutaggio di Preti che solo giocando può recuperare la condizione migliore, lo spostamento di Calia nel suo ruolo naturale, sono indicazioni di come le Romagna Women hanno iniziato dal primo minuto ad impossessarsi del match.

Alcune schermaglie iniziali poi le gialloblù diventano padrone del gioco e così arriva la rete di Calia, che pochi minuti dopo fallisce l'occasione per il raddoppio. Il vantaggio dona ancora più forza e consapevolezza alle Romagna Women che hanno l'unico torto di arrivare al riposo avanti di una sola rete, per le troppe occasioni sbagliate per precipitazione. La ripresa vede ancora il pallino del gioco in mano alle cervesi mentre le rivierasche cercano il pareggio senza peraltro mai impensierire Castellucci. Recuperata un po' di tranquillità in mezzo al camp,o arrivavano i centri di Emiliani e Zani che fissano il punteggio sullo 0-3. Nell’arco della ripresa la girandola di sostituzioni dà l'opportunità alle ragazze gialloblù, inizialmente in panchina, di essere protagoniste nella parte finale della gara.

Una menzione particolare al termine dell'incontro meritano Ercolani, sempre presente ed efficace nelle chiusure come nel proporsi in avanti con personalità, Milandri come sempre elegante e sicura nelle chiusure ogni giocata sempre fatta a testa alta e con sicurezza, Calia autrice della prima rete di giornata, protagonista di una partita di enorme spessore per tutti i novanta minuti, schierata nel suo ruolo congeniale e risultata di gran lunga una delle migliori in campo. Nel complesso tutta la squadra ha giocato un'ottima partita, nonostante alcune sbavature o black out in alcune fasi di gioco, si esce dal campo con la certezza di una squadra ricompattata e con un futuro importante all'orizzonte. Ora si tornerà al lavoro in vista dell'ultimo impegno per questo 2021 quando domenica 19 dicembre verrà in visita a Montaletto di Cervia il Riccione con il fischio d'inizio fissato alle 14.30.